أسعار ومواصفات سيارات رينو ستيب واي موديل 2020 (صور)

قدرت بنحو 239 ألف جنيه

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM»، الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية رينو فى مصر، عن أسعار سيارات رينو ستيب واي موديل 2020 بقيمة 239 ألف جنيه خلال يناير الحالى.

وتنتمى رينو ستيب واي لفئة السيارات الكروس أوفر، مزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر، معتمدة على محرك خماسي السرعات أتوماتيك.

وتعتمد على منظومة الجر الأمامى التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 12.3 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4089 مم العرض 1994 مم الارتفاع 1615 مم سعة الشنطة الخلفية 320 لتر

رينو ستيب واي 2020

مواصفات رينو ستيب واي

زودت طرازات رينو ستيب واي موديل 2020 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان ومن بينها «فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، والوسائد الهوائية، وحساسات ركن خلفية».

وتحتوى على جنوط 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، وخاصية التحك بالمرايات الجانبية كهربائيًا، ومكييف هواء أتوماتيك، ومثبت سرعة، وغيرها.