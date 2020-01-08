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أسعار ومواصفات سيارات رينو ستيب واي موديل 2020 (صور)

قدرت بنحو 239 ألف جنيه
أحمد عوض 2:45 م, الأربعاء, 8 يناير 20 2:45 م, الأربعاء, 8 يناير 20

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أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM»، الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية رينو فى مصر، عن أسعار سيارات رينو ستيب واي موديل 2020 بقيمة 239 ألف جنيه خلال يناير الحالى.

وتنتمى رينو ستيب واي لفئة السيارات الكروس أوفر، مزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر، معتمدة على محرك خماسي السرعات أتوماتيك.

وتعتمد على منظومة الجر الأمامى التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 12.3 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4089 مم
العرض1994 مم
الارتفاع1615 مم
سعة الشنطة الخلفية320 لتر
سعر رينو ستيب واي 2020
رينو ستيب واي 2020

مواصفات رينو ستيب واي

زودت طرازات رينو ستيب واي موديل 2020 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان ومن بينها «فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، والوسائد الهوائية، وحساسات ركن خلفية».

وتحتوى على جنوط 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، وخاصية التحك بالمرايات الجانبية كهربائيًا، ومكييف هواء أتوماتيك، ومثبت سرعة، وغيرها.

وبحسب التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، فإن طرازات رينو «ستيب واي» استحوذت على حصة سوقية 6.4% من فئة السيارات «CAR – B» بعد تمكنها من بيع 1817 خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الحالى.

أسعار رينو ستيب واي 2020
ستيب واي 2020
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بقلم أحمد عوض

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