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أسعار ومواصفات سيارات جيلي امبريال في مصر (صور)

قدرت بنحو 276.9 ألف جنيه
المال - خاص 1:20 م, السبت, 8 فبراير 20 1:20 م, السبت, 8 فبراير 20

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استقرت أسعار سيارات جيلي امبريال فى السوق المحلية عند مستوى 276.9 ألف جنيه خلال فبراير الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري للعلامة التجارية جيلي في مصر.

وتنتمى «امبريال» لفئة السيارات السيدان، المزودة بمرحك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليولد قوة 102 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر.

وتعتمد على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.2 لنر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4631 مم
العرض1789 مم
الارتفاع167 سم
سعة الشنطة الخلفية380 لتر
سعر جيلى امبريال
جيلى امبريال

مواصفات جيلي امبريال

زودت سيارات جيلي امبريال بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل ESP».

وتحتوى على جنوط رياضية 16 بوصة، وفوانيس ضباب خلفية معإضاءة المصابيح الأمامية LED، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية.

كما زودت بالنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، وشاشة 8 بوصة تعمل باللمس، ونظام صوتي ذو 8 سماعات، وخاصية تعديل كرسي الراكب الأمامي في 4 اتجاهات، مع وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وغيرها.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، فإن المبيعات الإجمالية لسيارات جيلي امبريال بلغت 344 مركبة، خلال العام الماضى.

سعر جيلي امبريال
جيلى امبريال
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بقلم المال - خاص

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