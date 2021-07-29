أسعار ومواصفات سيارات «جيتور X95» موديل 2021 (صور)

أعلنت شركة «نور الدين الشريف» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «جيتور» في مصر، عن أسعار سيارات «جيتور X95» الجديدة موديل 2021 الفئة الأولى «Elegance» بقيمة بلغت 399 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Premium» بنحو 429 ألف جنيه في السوق المحلية.

ينتمي طراز «جيتور X95» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة 197 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 290 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة «جيتور X95»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 8.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4875 مم العرض 1925 مم الارتفاع 1780 مم

مواصفات «جيتور X95» في مصر

زودت سيارات «جيتور X95» موديل 2021 – الفئة الأولى – بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكترونى للفرامل، ونظام الثبات الالكترونى، وأنظمة مساعدة للفرامل، و فرامل يد كهربائية، والتحكم فى منظومة الجر، ونظام تحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات أمامية».

ودعمت بالعديد من التجهيزات «جنوط 18 بوصة، ونظام تشغيل السيارة بدون مفتاح، ونظام مثبت السرعة، وخاصية تسجيل رحلة القيادة، وإمكانية تثبيت مقاعد الاطفال، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع وجود إضاءة نهارية LED ، كما زودت الفوانيس بخاصية استشعار مستوى الإضاءة للأماكن، وشبكة أمامية ذات تطعيمات النيكل الفضي».

جيتور X95 موديل 2021

وتحتوي السيارة على على بعض الكماليات الأخرى ومنها «إمكانية فتح باب الشنطة الخلفية عبر تمرير حركة القدم للحساسات، وإشارات LED بالمرايات الجانبية، وفتحة سقف بانورما، وزجاج خلفي فامية، حامل أمتعة للسقف، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وشاشة عدادات ديجيتال وفرش المقاعد من الجلد، وشاشة وسائط 12.3 بوصة، ومكيف هواء ثنائي المناطق، مرايات تعتيم داخلية، كما زودت بنظام ترفيهي مكون “عدد 11 مكبرة صوتية، وعدد 2 مدخل USB وبلوتوث، وغيرها”.

كما تقدم طرازات «جيتور X95» الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها « كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد، وجنوط 20 بوصة، وخاصية فتح باب الشنطة الخلفية كهربائيًا، وخاصية تعديل عجلة القيادة للأمام والخلف، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وخاصية، وتشغيل الإضاءة الأمامية أوتوماتيكيًا، وطي مرايات جانبية كهربائيًا، و خاصية ناقل الحركة الكهربائي، وغيرها”.