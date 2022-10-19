أسعار ومواصفات سيارات «جيتور X95» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «نور الدين الشريف»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «جيتور» في مصر، عن أسعار سيارات جيتور X95 موديل 2022 التي يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية.

أسعار جيتور X95

الفئة السعر Elegance 649.9 Premium 669.9 القيمة بالأف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4875 مم العرض 1925 مم الارتفاع 1780 مم

مواصفات جيتور X95

تنتمي جيتور X95 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 197 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 290 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «جيتور X95»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 8.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات جيتور X95 عبر مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع الكترونى للفرامل، ونظام الثبات الالكترونى، وأنظمة مساعدة للفرامل، وفرامل يد كهربائية، والتحكم فى منظومة الجر، ونظام تحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات أمامية – كاميرا خلفية».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات ومن أبرزها «مثبت السرعة، ونظام تشغيل السيارة بدون مفتاح، وخاصية تسجيل رحلة القيادة، وإمكانية تثبيت مقاعد الاطفال، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية – إضاءة نهارية LED للمصابيح، كما دعمت الفوانيس بخاصية استشعار مستوى الإضاءة للأماكن، وشبكة أمامية ذات تطعيمات النيكل الفضي، وجنوط 18 بوصة، وغيرها».

دعمت تلك الفئة ببعض الكماليات الأخرى ومنها «إمكانية فتح باب الشنطة الخلفية عبر تمرير حركة القدم للحساسات، وإشارات LED بالمرايات الجانبية، وفتحة سقف بانورما، وزجاج خلفي فامية، حامل أمتعة للسقف، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وشاشة عدادات ديجيتال، وفرش المقاعد من الجلد، ومكيف هواء ثنائي المناطق، مرايات تعتيم داخلية».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 11 مكبر صوتي، وعدد 2 مدخل USB وبلوتوث، وشاشة وسائط 12.3 بوصة، وغيرها”.

وزودت طرازات جيتور X95 – الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد، وخاصية فتح باب الشنطة الخلفية كهربائيًا، وامكانية تعديل عجلة القيادة للأمام والخلف، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وتشغيل الإضاءة الأمامية أوتوماتيكيًا، وطي مرايات جانبية كهربائيًا، وناقل الحركة كهربائي، وجنوط 20 بوصة، وغيرها».