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أسعار ومواصفات سيارات «جيتور X70» موديل 2021 (صور)

الفئة الأولى بسعر 298.8 ألف جنيه
المال - خاص 9:56 م, الجمعة, 21 أغسطس 20 9:56 م, الجمعة, 21 أغسطس 20

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أعلنت شركة “نور الدين الشريف” الوكيل المحلى للعلامة التجارية “جيتور – JETOUR” فى مصر، أسعار سيارات «جيتور X70» موديل 2021 الفئة الأولى 298.8 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 328.8 ألف جنيه فى السوق المحلية.

ينتمي طراز “جيتور X70” لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «suv» ذات السبعة مقاعد، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 1498 سي سي متصل بشاحن هواء توربيني، ينتج قوة 147 “حصان” عند 5500 لفة فى الدقيقة، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”، بما يمكنها من الوصول لسرعات تصل إلى 180 كم.

JETOUR X70

الأبعاد الخارجية

الطول4720 مم
العرض1900 مم
الارتفاع1695 مم
سعة الشنطة الخلفية1260 لتر
جيتور X70

جيتور X70 موديل 2021

تقدم سيارات “جيتور X70” موديل 2021 بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة ومنها “الوسائد الهوائية، نظام الفرامل المانعة للانغلق ABS ، ووتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام التحكم فى الجر، وووفرمل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات”.

وتحتوي على نظام المساعدة عند المنحدرات، وكاميرا خلفية، وكايمرا بانرواما ثلالثية الابعاد، ونظام تحذير مغادرة الحارة المرورية، ونظام الكشف عن النقطة العمياء، ونظام تشغيل السيارة بدون مفتاح، ونظام الدخول لذكي، ونظام مانع إدارة المحرك، ومثبت سرعة.

سيارات جيتور X70

زودت سيارات “JETOUR X70” بمصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED، وشبكة مظهر خارجي، وجنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها”.

أما عن التجهيزات الداخلية لـ”جيتور X70″” تقدم بمجموعة من الكماليات ومنها “عجلة قيادة من الجلد، وكراسي جلد، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومرايات جانبية كهربائية، ومفتاح ذكي، وعدادات ديجيتال، وشاشة وسائط تعمل باللمس 10 بوصة، وبلوتوث، وعرض بيانات الهاتف على الشاشة الداخلية بالمقصورة، ومدخل USB، وعدد 6 مكبرات صوتية، وراديو، مخرج 12 فولت، وغيرها.

جيتور x70

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بقلم المال - خاص

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