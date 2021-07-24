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أسعار ومواصفات سيارات «جيتور X70» موديل 2021

تقدم الفئة الأولى بسعر 304.8 ألف جنيه
المال - خاص 3:10 م, السبت, 24 يوليو 21 3:10 م, السبت, 24 يوليو 21

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حددت أسعار سيارات «جيتور X70» موديل 2021 الفئة الأولى «Comfort» بقيمة بلغت 304.8 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Luxury» بنحو 337.8 ألف جنيه في السوق المحلية خلال يوليو الحالى؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «نور الدين الشريف» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «جيتور» في مصر.

ينتمي طراز «جيتور X70» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV” مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 147 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «جيتور»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ متر، في غضون 10 ثواني.

الأبعاد الخارجية

الطول4720 مم
العرض1900 مم
الارتفاع1695 مم
سعة الشنطة الخلفية1260 لتر

مواصفات «جيتور X70» موديل 2021

زودت سيارات «جيتور X70» موديل 2021 – الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها “عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكتروني للفرامل، وبرنامج الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، أنظمة مساعدة عن صعود المرتفعات، وفرامل يد كهربائية، وعجلة القيادة كهربائيًا”.

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ودعمت تلك الفئة على بعض التجهيزات والكماليات الأخرى ومن أبرزها “مصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح خلفية LED ، وجنوط رياضية 18 بوصة، وعجلة القيادة متعددة المهام، ومكييف هواء مع وجود فتحات تكييف خلفية، وزجاج كهربائي، ولوحة عدادات رقمية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وشاشة وسائط 10 بوصة، وبلوتوث، ومدخل USB، وخاصية التحكم في مستوى الصوت والراديو عبر عجلة القيادة، وعدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها”.

جيتور X70

جيتور X70 موديل 2021

تقدم طرازات «جيتور X70» – الفئة الثانية- بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها “خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وزر تشغيل السيارة بدون مفتاح، وحساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية، ومقاعد من الجلد، وعجلة القيادة مكسوة من الجلد”.

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كما تحتوى على تجهيزات أخري “مسند يد خلفي، ومرايا داخلية بخاصية التعتيم، وقفل مركزي، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفي، معتم، وأضواء نهارية LED، وطي المرايات الجانبية كهربائية، و فتحة سقف بانوراما، وغيرها”.

جيتور X70
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بقلم المال - خاص

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