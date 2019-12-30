أسعار ومواصفات سيارات جيب رينجيد موديل 2020 (صور)

استقرت أسعار سيارات جيب رينجيد موديل 2020 الفئة الأولى «Longitude» عند مستوى 410 آلاف جنيه، وقدرت الفئة الثانية «Limited» بقيمة 450 ألفا ، وحددت الفئة الثالثة «Panorama» بنحو 480 ألفا ، وسعرت الفئة الرابعة «Limited 4WD» بقيمة 525 ألف جنيه خلال ديسمبر الحالى.

وينتمى طراز «جيب رينجيد» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تربو، ليعطى قوة 140 “حصان“، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات ، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4232 مم العرض 2023 مم الارتفاع 1689 مم سعة الشنطة الخلفية 524 لتر

جيب رينجيد

مواصفات جيب رينجيد 2020

زودت جيب رينجيد موديل 2020 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومن بينها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوازن الالكترونى ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC».

وتحتوى على حساسات ركن خلفية وأمامية، وكاميرا خلفية، وخاصية تشغيل المحرك بدون مفتاح، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها.

الجدير بالذكر أن «جيب رينجيد» الفئة الرابعة «Limited 4WD» تعتمد على محرك سعة 1400 سي سي تربو، و170 “حصان”، ووعم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.

وتعتمد على منظومة الجر الرباعى التى يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم فى غضون 8.8 ثانية.

كما دعمت تلك الفئة بجنوط رياضية مقاس 18 بوصة.