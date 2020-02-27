أسعار ومواصفات سيارات جيب جراند شيروكي (صور)

قدرت بنحو مليون و292 ألف جنيه

استقرت أسعار سيارات جيب جراند شيروكي عند مستوي ميلون و295 ألف جنيه خلال فبراير الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة أبو غالي موتوزر– الوكيل غير الحصري للعلامة التجارية “جيب” في مصر.

ينتمي طراز «جراند شيروكي» لفئة السيارات (4×4)، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 5700 سي سي، ليولد قوة 360 “حصان” وعزم أقصى للدوران 520 نيوتن / متر، مزودة بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

تعتمد على منظومة الجر الكلي، التى يمكنها التسارع من وضع السكون، حتى 100 كم / ساعة، في غضون 8.7 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 12.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4822 مم العرض 2154 مم الارتفاع 1761 مم سعة الشنطة الخلفية 1027 لتر

مواصفات سيارات جيب جراند شيروكي

زودت طرازات جيب جراند شيروكي بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، منها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP».

واحتوت بفوانيس ضباب امامية وخلفية مع إضاءة LED، وجنوط رياضية 20 بوصة، و مرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي.

كما دعمت بالنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، و فتحة سقف كهربائية، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وشاشة وسائط داخلية 8.4 بوصة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وغيرها.