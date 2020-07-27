سيــارات

أسعار ومواصفات سيارات «جلوري 330s» موديل 2021 (صور)

قدرت الفئة الأولى 188 ألف جنيه
أحمد عوض 1:23 م, الأثنين, 27 يوليو 20 1:23 م, الأثنين, 27 يوليو 20

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أعلنت شركة “ناشونال موتوزر”- الوكيل المحلي للعلامة التجارية “DFSK” في مصر، أسعار سيارات «جلوري 330s» موديل 2021 الفئة الأولي «H/L» بقيمة بلغت 188 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية «T/L» بسعر207 ألف جنيه في السوق المحلية.

وينتمي طراز «جلوري 330s» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «جلوري» يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

الأبعاد الخارجية

الطول4365 مم
العرض1720 مم
الارتفاع1790 مم
جلوري 330s

جلوري 330s موديل 2021

زودت سيارات «جلوري 330s» موديل 2021 ببعض المواصفات والكماليات ومنها “إطارات رياضية 15 بوصة، وسبويلر خلفي، ومصابيح ضباب، وكاميرا خلفية”.

واحتوت على شاشة وسائط 7 بوصة، وبلوتوث، ومكيف هواء أمامي وخلفي، وزجاج كهربائي، وغيرها”.

وزودت الفئة الثانية من سيارات «جلورى 330s» بمجموعة من الكماليات ومنها “إطارات رياضية 15 بوصة، وسبويلر خلفي، ومصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، وشاشة وسائط 7 بوصة، وبلوتوث، ومكيف هواء أمامي وخلفي، وزجاج كهربائي، وغيرها”.

احتوت على بعض المواصفات والمواصفات الإضافية ومنها “الوسائد الهوائية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وحساس خلفي”.

واحتوت على مرايات جانبية كهربائية، ونواكل خارجية، ومساحة خلفية، ومسند يد أمامي للسائق، وعجلة قيادة متعددة الإستخدامات، وفرش جلد وغيرها”.

جلوري
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بقلم أحمد عوض

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