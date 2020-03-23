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أسعار ومواصفات سيارات «جلوري 330s» موديل 2020 (صور)

قدرت الفئة الأولي بنحو 187 ألف جنيه
المال - خاص 11:50 ص, الأثنين, 23 مارس 20 11:50 ص, الأثنين, 23 مارس 20

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استقرت أسعار سيارات «جلوري 330s» موديل 2020 الفئة الأولي «H/L» عند مستوى 187 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية «T/L» بسعر207 ألف جنيه في السوق المحلية خلال مارس الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة “ناشونال موتوزر“- الوكيل المحلي للعلامة التجارية “DFSK” في مصر.

وينتمي طراز «جلوري 330S» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليولد قوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن / متر، بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / ساعة

الأبعاد الخارجية

الطول4365 مم
العرض1720 مم
الارتفاع1790 مم
سعر جلوري 330s
جلوري 330S

مواصفات سيارات جلوري 330S

زودت سيارات «جلوري 330s» موديل 2020 بمجموعة من الكماليات ومنها “إطارات رياضية 15 بوصة، وسبويلر خلفي، ومصابيح ضباب، وكاميرا خلفية”.

ودعمت بشاشة وسائط 7 بوصة، وبلوتوث، ومكيف هواء أمامي وخلفي، وزجاج كهربائي، وغيرها”.

فيما زودت الفئة الثانية من سيارات جلورى 330s بنفس الكماليات المتوافرة بالفئة السابقة، علاوة على ذلك أنها دعما ببعض المواصفات والمواصفات الإضافية ومنها “الوسائد الهوائية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وحساس خلفي”.

واحتوت على مرايات جانبية كهربائية، ونواكل خارجية، ومساحة خلفية، ومسند يد أمامي للسائق، وعجلة قيادة متعددة الإستخدامات، وفرش جلد وغيرها”.

مواصفات جلوري 330s
جلوري 330S
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بقلم المال - خاص

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