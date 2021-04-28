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أسعار ومواصفات سيارات «جاك JS4» فيس ليفت موديل 2021

تقدم الفئة الأولى بسعر 285 ألف جنيه
المال - خاص 1:49 ص, الخميس, 29 أبريل 21 1:49 ص, الخميس, 29 أبريل 21

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طرحت المجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «جاك» في مصر، سيارات «جاك JS4» فيس ليفت موديل 2021 – عبر فئتين- في السوق المحلية.

وبحسب القوائم السعرية الصادرة عن «جاك»، قدرت أسعار طرازات «JS4» الفئة الأولى «Deluxe» بقيمة بلغت 285 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Ultimate» بنحو 305 آلاف جنيه.

وينتمي طراز «جاك JS4» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 147 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT”.

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سعر جاك JS4

الأبعاد الخارجية

الطول4410 مم
العرض1800 مم
الارتفاع1660 مم
قاعدة العجلات2620 مم
سعة الشنطة الخلفية520 لتر
جاك جي اس 4

مواصفات «جاك JS4» موديل 2021

زودت سيارات «جاك JS4» فيس ليفت موديل 2021 الفئة الأولى بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها “عدد 6 وسائد وستائر هوائية أمامية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق، و توزيع اليكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، ومساعد فرامل هيدروليكي بجانب أنظمة المساعدة عند المرتفعات، وعدد 4 حساسات خلفية، وكاميرا خلفية، وتحذير صوتي عند نخطي السرعات المحددة، ونظام حساسات ضغط الاطارات، وانذار أحزمة الأمان الخلفية، وغيرها”.

وتحتوي على كميات أخرى ومنها «مفتاح ذكي لإدارة المحرك وفتح السيارة، ونظام مثبت السرعات، وفرامل انتظار كهربائية، خاصية طي المقاعد الخلفية، ومسند يد أمامي/ خلفي مركزي، وفتحة سقف كهرباء، حامل أمتعة علوى، وإطارات رياضية 17 بوصة،/ وزجاج خلفي ملون، نوافذ كهربائية، وإضاءة ترحيب، مصابيح ضباب، حساسات إضاءة مع خاصية تعديل مستوى المصابيح الامامية، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 6 مكبرات صوتية، وعدد 3 مداخل USB أمامي وخلفي، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، وراديو، وبلوتوث، وغيرها).

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سعر جاك JS4 فيس ايفت

جاك JS4 موديل 2021

دعمت طرازات «جاك JS4» الجديدة الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الإضافية ومن أبرزها ” إضاءة نهارية LED للمصابيح، ونوافذ كهربائية تعمل بضغطة واحدة، وخاصية فتح غلق النوافذ عن طريق الريموت، مرايات جانبية كهربائية، شاشة عدادات رقمية 10.25 بوصة”.

كما زودت ببعض الكمياليات الأخرى ومنها «خاصية تحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ونظام التحذير عند الاصطدام الأمامي، ونظام مراقبة النقاط العمياء، وخاصية تحذير عند اقتراب سيارات أخرى عند الخروج من المركبة، وكاميرا بتقنية 360 درجة، إنذار أحزمة الأمان الخلفية، وخاصية سخان حراري بالمقاعد الامامية، وإمكانية ضبط مقعد السائق كهربائيًا، وخاصية فتح باب الشنطة الخلفية كهربائيًا، وغيرها».

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جاك JS4
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بقلم المال - خاص

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