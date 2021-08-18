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أسعار ومواصفات سيارات «جاك JS3» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 252.9 إلى 269.9 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 2:29 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21 2:29 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

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حددت أسعار سيارات «جاك JS3» موديل 2022 الفئة الأولى «SMART» بقيمة بلغت 252.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Topline» بنحو 269.9 ألف جنيه في السوق المحلية خلال شهر أغسطس الحاالي؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن المجموعة العربية المتحدة «القصراوي جروب» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «جاك» فى مصر.

ينتمي طراز «جاك JS3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT”.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «جاك»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4345 مم
العرض1765 مم
الارتفاع1640 مم
جاك JS3

مواصفات جاك JS3 موديل 2022

تقدم سيارات «جاك JS3» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان «الوسائد والستائر الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وأنظمة التحكم عند صعود المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية بتقنية 360 درجة».

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ودعمت بمجموعة من التجهيزات «مصابيح ضباب LED مع وجود إضاءة نهارية، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ليد مدعمة بخاصية التسخين، وإمكانية التحكم في مستوى ارتفاع إضاءة المصابيح الأمامية، وخاصية التسخين الحراري للزجاج الخلفي، وفتحة سقف، ومكيف هواء أتوماتيك».

  • عيوب جاك JS3
  • اسعار سيارات جاك JS3

جاك JS3 موديل 2022

زودت السيارة ببعض الكماليات الأخرى ومنها «عجلة القيادة متعددة المهام مكسوة بالجلد، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومثبت سرعة، وزجاج كهرباء أوتوماتيك، ومسند يد أمامي وخلفي، وفرش المقاعد من الجلد، وإمكانية التحكم فى مقعد الأمامية مع وجود خاصية التسخين».

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وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من (عدد 6 مكبرات صوتية – راديو- بلوتوث – شاشة وسائط 10.25 بوصة تعمل باللمس مدعمة بأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية “أندرويد أوتو – آبل كار بلاي” – مخرج USB – مخرج كهرباء 12 فولت، وغيرها».

جاك JS3
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بقلم المال - خاص

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