أسعار ومواصفات سيارات «تويوتا كورولا» موديل 2022

حددت أسعار سيارات «تويوتا كورولا» موديل 2022 الفئة الأولى «A/T Basic» بنحو 325 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Active Plus» بـ328.5 ألف، والفئة الثالثة «STD» بـ360 ألفًا، والفئة الرابعة «Comfort plus» بـ363 ألفًا، والفئة الخامسة «F/O» بـ385 ألفًا، والفئة السادسة بـ405 آلاف، والفئة السابعة «GR» بـ445 ألفًا، والفئة الثامنة «H/L» بسعر 460 ألف جنيه، خلال شهر يونيو الحالى، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «تويوتا إيجيبت» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «تويوتا» في مصر.

ينتمي طراز «كورولا» لفئة السيارات السيدان، مزوَّدة بمحرك 1600 سي سي، يولّد قوة قدرها 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «تويوتا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4630 مم العرض 1780 مم الارتفاع 1435 مم سعة الشنطة الخلفية 371 لترًا

مواصفات تويوتا كورولا 2022

دعمت سيارات «تويوتا كورولا» موديل 2022 فئة «BASIC» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP».

زُودت ببعض التجهيزات والكماليات؛ ومنها «جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، ومكيف هواء أتوماتيك، وزجاج كهربائي، وشاشة عرض البيانات عدادات 4.2 بوصة، مرايات جانبية كهربائية ».

تقدم طرازات «تويوتا كورولا» فئة «Active Plus» بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «مصابيح ضباب أمامية، وحساسات ركن خلفية، وغيرها».

تحتوى سيارات «تويوتا كورولا» فئة «STD» على التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات «جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي، وتكييف هواء أوتوماتيك، ومقعد كهربائي لدعم فقرات القطانية، ومرايات جانبية كهربائية مع خاصية تسخين المرايات الجانبية، والزجاج الخلفي والجانبي ملون أسود، وغيرها».

تويوتا كورولا 2022

دعمت طرازات «تويوتا كورولا 2022» فئة «Comfort plus» بكل التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «حساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وغيرها».

زُودت سيارات «تويوتا كورولا» فئة «F/O» بنفس التجهزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات «مصابيح أمامية وخلفية LED، ومكيف هواء مزدوج مع مخرج خلفي، ومرايات داخلية كهربائية، وحساس مطر، وشاشة بيانات عدادات 7 بوصة، ومفتاح بصمة، وخاصية ضم المرايات كهربائية، حساسات ركن أمامية وخلفية، وفتحة سقف، وغيرها».

تويوتا كورولا GR موديل 2022

تقدم سيارات «كورولا» فئة «GR» موديل 2022 بكل التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «جنوط رياضية 17 بوصة، وشاحن هاتف لا سلكي، ومقاعد رياضية، وأضواء محيطة من الداخل، وسبويلر رياضي خلفي، عتب رياضي من الداخل، وغيرها».

دُعمت طرازات «كورولا» فئة «H/L» بنفس التجيزات والكماليات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى كماليات أخرى «جنوط رياضية 17 بوصة، ووسائد هوائية أمامية وستائرية، وشاشة تعمل باللمس 8 بوصة، كاميرا خلفية، وشاحن هاتف لا سلكي، وخاصية ضم المرايات الكهربائية أتوماتيك، ورشاشات للمصابيح الأمامية، وفتحة سقف».