أسعار ومواصفات سيارات تويوتا اوريس في مصر (صور)

قدرت الفئة الأولى بنحو 425 ألف جنيه

استقرت أسعار سيارات تويوتا اوريس الفئة الأولى عند مستوي 425 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية بسعر 515 ألف جنيه خلال مارس الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة تويوتا ايجيبت- وكيل العلامة اليابانية في مصر.

ينتمي طراز تويوتا اوريس لفئة السيارات الهاتشباك، المزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن / متر، معتمدة على ناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

تعتمد على منظومة الجر الامامي التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 11.1 ثانية.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4.6 لتر العرض 1.7 لتر الارتفاع 1.4 لتر سعة الشنطة الخلفية 360 لتر

تويوتا اوريس

مواصفات سيارات تويوتا اوريس

زودت سيارات تويوتا اوريس بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP».

احتوت على جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية مع إضاءة LED.