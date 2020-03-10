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أسعار ومواصفات سيارات تويوتا اوريس في مصر (صور)

قدرت الفئة الأولى بنحو 425 ألف جنيه
المال - خاص 1:16 م, الثلاثاء, 10 مارس 20 1:16 م, الثلاثاء, 10 مارس 20

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استقرت أسعار سيارات تويوتا اوريس الفئة الأولى عند مستوي 425 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية بسعر 515 ألف جنيه خلال مارس الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة تويوتا ايجيبت- وكيل العلامة اليابانية في مصر.

ينتمي طراز تويوتا اوريس لفئة السيارات الهاتشباك، المزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن / متر، معتمدة على ناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

تعتمد على منظومة الجر الامامي التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 11.1 ثانية.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4.6 لتر
العرض1.7 لتر
الارتفاع1.4 لتر
سعة الشنطة الخلفية360 لتر
سعر تويوتا اوريس
تويوتا اوريس

مواصفات سيارات تويوتا اوريس

زودت سيارات تويوتا اوريس بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP».

احتوت على جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية مع إضاءة LED.

كما دعمت بنظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، وفتحة سقف، وحساسات أمامية وخلفية، وفتحة سقف بانوراما، وكاميرا خلفية، وغيرها.

سعر تويوتا اوريس
تويوتا اوريس
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بقلم المال - خاص

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