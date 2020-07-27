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أسعار ومواصفات سيارات «بي واي دي F3» موديل 2021 (صور)

قدرت بنحو 163 ألف جنيه
المال - خاص 6:20 م, الأثنين, 27 يوليو 20 6:20 م, الأثنين, 27 يوليو 20

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أعلنت شركة “الأمل لتصنيع وتجميع السيارات“- الوكيل الحصري للعلامة التجارية “بي واي دي، ولادا” في مصر، أسعار سيارات «بي واي دي F3» موديل 2021 بقيمة بلغت 163 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وينتمى طراز «بي واي دي F3» لفئة السيارات العائلية السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

بي واي دي F3

الأبعاد الخارجية

الطول4533 مم
العرض1705 مم
الارتفاع1490 م
سعة الشنطة الخلفية360 لترًا
سعة خزان الوقود50 لترًا
بي واي دي F3

بي واي دي F3 موديل 2021

دعمت سيارات «BYD F3» موديل 2021 بمجموعة من المواصفات القياسية وسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD».

واحتوت على مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، وجنوط رياضية 15 بوصة، ومكيف هواء، وباور ستيرنيج، وعجلة قيادة قابلة للتعديل.

وزُودت بمجموعة من الكماليات التى من أبرزها “نظام إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ومرايات جانبية كهربائية، ولوحة عدادات مضيئة LED، وزجاج أمامي مظلل، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وغيرها”.

BYD F3
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بقلم المال - خاص

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