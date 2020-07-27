أسعار ومواصفات سيارات «بي واي دي F3» موديل 2021 (صور)

قدرت بنحو 163 ألف جنيه

أعلنت شركة “الأمل لتصنيع وتجميع السيارات“- الوكيل الحصري للعلامة التجارية “بي واي دي، ولادا” في مصر، أسعار سيارات «بي واي دي F3» موديل 2021 بقيمة بلغت 163 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وينتمى طراز «بي واي دي F3» لفئة السيارات العائلية السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4533 مم العرض 1705 مم الارتفاع 1490 م سعة الشنطة الخلفية 360 لترًا سعة خزان الوقود 50 لترًا

بي واي دي F3 موديل 2021

دعمت سيارات «BYD F3» موديل 2021 بمجموعة من المواصفات القياسية وسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD».

واحتوت على مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، وجنوط رياضية 15 بوصة، ومكيف هواء، وباور ستيرنيج، وعجلة قيادة قابلة للتعديل.

وزُودت بمجموعة من الكماليات التى من أبرزها “نظام إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ومرايات جانبية كهربائية، ولوحة عدادات مضيئة LED، وزجاج أمامي مظلل، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وغيرها”.