أسعار ومواصفات سيارات «بيجو 3008» موديل 2021 (صور)

أعلنت شركة “مانسكو” الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية “بيجو” فى مصر، أسعار سيارات «بيجو 3008» موديل 20210 الفئة الأولى «Active» بقيمة 475 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Allure» بنحو 520 ألف جنيه، والفئة الثالثة «Allure+» بـ560 ألفًا، وبلغت الفئة الرابعة «GT Line» نحو 610 آلاف جنيه، والفئة الخامسة «GT Line LTD» بـ660 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وينتمى طراز «بيجو 3008» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التي تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة فى مدة زمنية 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4447 مم العرض 1841 مم الارتفاع 1615 مم سعة الشنطة الخلفية 520 لتر

بيجو 3008 موديل 2021

تقدم سيارات «بيجو 3008» موديل 2021 فئة «Active» بمجموعة من المواصفات ووسال الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية للسائق الأمامى والراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS”، وتوزيع إلكتروني للفرامل “EBD”، وبرنامج التوازن الإلكترونيESP، وبرنامج تدعيم الفرامل AFU، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC».

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات، منها “مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وجنوط 18 بوصة، وغيرها.

دعمت طرازات «بيجو 3008» فئة «Allure» على نفس المواصفات القياسية الموجودة بالفئة السابقة، بالإضافة إلى بعض الكماليات ومنها «النظام الذكي لركن السيارة، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومصابيح أمامية ذاتية الضبط، وحساسات ركن أمامية وخلفي، وأضواء بالمقصورة الداخلية، وغيرها».

وزودت طرازات «بيجو 3008» فئة «GT Line» بنفس المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومن أبرزها «الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونيESP، وبرنامج تدعيم الفرامل AFU، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC».

واحتوت على العديد من التجهيزات والكماليات، ومنها “جنوط رياضية 18 بوصة، وفتحة سقف كهربية، ووسائد هوائية ستائرية أمامية وخلفية، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ومصابيح أمامية ذاتية الضبط، ونظام إضاءة LED، واكصدام أمامي رياضي، وفرش جلد طبيعي كلي، ومخرج عادم خلفي ثنائي الشكل، ونظام تدليك، وغيرها.