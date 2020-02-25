أسعار ومواصفات سيارات بريليانس V6 موديل 2020 (صور)

قدرت بنحو 359.9 ألف جنيه

أعلنت شركة بريليانس البافارية- وكيل العلامة الصينية في مصر، أسعار سيارات بريليانس V6 فئة «H/L» موديل 2020 بقيمة 359.9 ألف جنيه.

وتقدم الشركة سيارات بريليانس V6 الفئة الأولي «Baseline» موديل 2019 بسعر 309.9 ألف جنيه، وتعرض الفئة الثانية «F/O» بقيمة 329.9 ألف جنيه.

وينتمى طراز «بريليانس V6» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدمات«SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تربو، ليولد قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، مزودة بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى التى يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 13.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4620 مم العرض 1922 مم الارتفاع 1734 مم سعة الشنطة الخلفية 455 لتر

بريليانس V6

مواصفات سيارات بريليانس V6

زودت طرازات بريليانس V6 موديل 2020 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS”، وتوزيع إلكتروني للفرامل “EBD”، وبرنامج التوازن الإلكتروني “ESP”».

وتحتوى السيارة على جنوط رياضية 19 بوصة، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك.