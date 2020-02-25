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أسعار ومواصفات سيارات بريليانس V6 موديل 2020 (صور)

قدرت بنحو 359.9 ألف جنيه
المال - خاص 1:32 م, الثلاثاء, 25 فبراير 20 1:32 م, الثلاثاء, 25 فبراير 20

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أعلنت شركة بريليانس البافارية- وكيل العلامة الصينية في مصر، أسعار سيارات بريليانس V6 فئة «H/L» موديل 2020 بقيمة 359.9 ألف جنيه.

وتقدم الشركة سيارات بريليانس V6 الفئة الأولي «Baseline» موديل 2019 بسعر 309.9 ألف جنيه، وتعرض الفئة الثانية «F/O» بقيمة 329.9 ألف جنيه.

وينتمى طراز «بريليانس V6» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدمات«SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تربو، ليولد قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، مزودة بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى التى يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 13.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4620 مم
العرض1922 مم
الارتفاع1734 مم
سعة الشنطة الخلفية455 لتر
سعر بريليانس V6
بريليانس V6

مواصفات سيارات بريليانس V6

زودت طرازات بريليانس V6 موديل 2020 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS”، وتوزيع إلكتروني للفرامل “EBD”، وبرنامج التوازن الإلكتروني “ESP”».

وتحتوى السيارة على جنوط رياضية 19 بوصة، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك.

كما دعمت بفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات أمامية، ومرايا جانبية كهربائية، ومكييف هواء أتوماتيك، وغيرها».

سيارة v6 بريليانس
بريليانس V6
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بقلم المال - خاص

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