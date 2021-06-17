سيــارات

أسعار ومواصفات سيارات «بروتون ساجا» موديل 2021

تقدم الفئة الأولى بسعر 167 ألف جنيه
أحمد عوض 11:29 م, الخميس, 17 يونيو 21 11:29 م, الخميس, 17 يونيو 21

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أعلنت شركة «ألفا عز العرب للسيارات» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بروتون» فى مصر، أسعار سيارات «بروتون ساجا» موديل 2021 الفئة الأولى «M- Standard» عند مستوى 167 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T- Standard» بنحو 189 ألفًا، والفئة الثالثة«A/T Premium» بـ205 آلاف جنيه فى السوق المحلية، خلال يونيو الحالى.

ينتمى طراز «ساجا» لفئة السيارات العائلية السيدان، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1300 سي سي، يولد قوة 95 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن متر.

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ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من والوقود 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4.2 متر
العرض1.6 متر
الارتفاع1.5 متر
سعة الشنطة الخلفية413 لتر
بروتون ساجا

مواصفات بروتون ساجا 2021

زودت سيارات «بروتون ساجا 2021» ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعدة الفرامل BA».

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ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «حساسات ركن خلفية، وسبويلر خلفى، وخاصية التحكم فى ارتفاع مقعد السائق، وإنذار ضد السرقة، ومكييف هواء، وسنتر لوك، وزجاج كهرباء، ومرايا كهرباء، وإشارات بالمرايا الجانبية، ومفتاح ريموت مشفر للتحكم فى الشنطة الخلفية، وكمبيوتر رحلات».

بروتون ساجا 2021

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من (راديو – CD -MP3 –بلوتوث – عدد 4 مكبرات صوتية – شاشة بيانات، ومدخل USB – مخرج كهرباء 12V، وغيرها».

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تقدم طرازات «ساجا 2021» الفئة الأعلى «A/T Premium» بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «جنوط رياضيه 15، وشاشة وسائط 7 بوصة، وكاميرا خلفية، وإضاءة نهارية للمصابيح، وعجله قياده متعدده الوظائف، وسبويلر خلفى، وغيرها».

بروتون ساجا
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بقلم أحمد عوض

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