أسعار ومواصفات سيارات «إم جي ZS» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 265 إلى 298 ألف جنيه لمختلف الفئات

حددت أسعار سيارات «إم جي ZS» موديل 2022 الفئة الأولى «STD» بقيمة بلغت 265 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Comfort» بنحو 280 ألفًا، والفئة الثالثة «Luxury» بـ298 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال أغسطس الحالى؛ وفقًا للقائمة الصادرة عن شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر.

ينتمى طراز «MG ZS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سَعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4314 مم العرض 1809 مم الارتفاع 1624 مم سعة الشنطة الخلفية 495 لترًا

مواصفات «إم جي ZS» موديل 2022

تقدم سيارات «إم جي ZS» موديل 2022 الفئة الأولى بالعديد من التجهيزات ووسائل الأمان؛ ومنها “وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وخاصية التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات”.

ودُعمت بمجموعة من التجهيزات هي “جنوط رياضية 16 بوصة، ومثبت سرعة، ومصابيح أمامية هالوجين، وخاصية فتح وغلق مع تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، وخاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًّا، ومكيف هواء ماتيوال، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 4 سماعات، وبلوتوث)، وغيرها”.

إم جي ZS موديل 2022

زُودت سيارات «MG ZS» الفئة الثانية بكافة بالتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومن أبرزها «وسائد هوائية جانبية، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، وحساسات ركن خلفية، وقضبان سقف، وجنوط رياضية 17 بوصة، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، كما دعمت بعدد 6 مكبرات صوتية وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصة) وغيرها».

تحتوى طرازات «إم جي ZS» الفئة الثالثة على المواصفات ووسائل الأمن والسلامة «الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية».

MG ZS 2022

وزُودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومنها “مثبت سرعة، وخاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، وخاصية فتح وغلق مع تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، وبلوتوث، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، وقضبان سقف، وجنوط رياضية 17 بوصة، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء – أتوماتيك”.

ودُعمت بنظام ترفيهي مكون من «نظام صوتي مكون من عدد 6 سماعات (مكبرات للصوت)، وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصة، وغيرها».