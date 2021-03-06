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أسعار ومواصفات سيارات «إم جي RX5» موديل 2021

تقدم الفئة الأولى بسعر 324.9 ألف جنيه
المال - خاص 10:24 م, السبت, 6 مارس 21 10:24 م, السبت, 6 مارس 21

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أعلنت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، إم جي” في مصر، أسعار سيارات «إم جي RX5» موديل 2021 الفئة الأولى «Classic» بقيمة بلغت 324.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Comfort» بنحو 344.9 ألف، والفئة الثالثة «Luxury» بـ374.9 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال مارس الحالى.

وينتمى طراز «MG RX5» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات«SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4545 مم
العرض1855 مم
الارتفاع1719 مم
سعة الشنطة الخلفية595 لتر

إم جي RX5 موديل 2021

زودت سيارات «ام جيRX5 » موديل 2021 الفئة الأولى «Classic» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها «وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وفرامل يد كهربائية، ومقاعد أمان للاطفال».

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وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها “مصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، ومثبت سرعة، وقضبان سقف، ومكييف هواء أتوماتيك مع مخارج خلفية، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي للنوافذ، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية يدوى، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من ( 4 مكبرات صوتية – وراديو- بلوتوث- مدخل USB) وغيرها.

  • ام جي RX5

تقدم طرازات «إم جى RX5» الفئة الثانية «Comfort» بنفس بالمواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومن أبرزها “مصابيح ضباب، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجنوط رياضية 18 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف “جلد”، وغلق مركزي للابواب بريموت، وتشغيل السيارة بدون مفتاح، وشاشة وسائط 8 بوصة، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة وغيرها”.

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تقدم طرازات «MG RX5» الفئة الثالثة «Luxury» بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «وسائد هوائية جانبية، ومصابيح أمامية ليد، ومقاعد فرش جلد، وتحكم كهربائي في 6 اتجاهات لمقعد السائق، وفتحة سقف بانوراما، ومصابيح أمامية زنون مع إضاءة نهارية LED، وغيرها».

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بقلم المال - خاص

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