أسعار ومواصفات سيارات «إم جي 6» موديل 2021

استقرت أسعار سيارات «إم جي 6» موديل 2021 الفئة الأولى «STD» عند مستوى 284.9 ألف جنيه، والفئة الثانية «Comfort» بنحو 299.9 ألفا، والفئة الثالثة «Luxury – Black» بـ314.9 ألفًا، والفئة الرابعة «Luxury – Red» بسعر 319.9 ألفًا جنيه، فى السوق المحلية خلال فبراير الماضى، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى للعلامة التجارية “إم جي” فى مصر.

وينتمى طراز «ام جي 6» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الأستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4694 مم العرض 1848 مم الارتفاع 1465 مم سعة الشنطة الخلفية 424 لتر

إم جي 6 موديل 2021

زودت سيارات «إم جي 6» موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية أمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات عند المنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات ومن أبرزها «مصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومكييف هواء مع مخارج خلفية».

وتحتوى بعض الكماليات الأخرى ومنها «مفتاح ذكي لتشغيل السيارة، ومقاعد قماش، وخاصية تعديل مقعد السائق في 6 اتجهات يدوي، وزجاج كهربائي، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (6 مكبرات صوتية، وراديو، ونظام ربط بين الهاتف المحمول والجهاز الصوتي، شاشة وسائط 8 بوصة، ومدخل USB)، وغيرها».

دعمت طرازات «ام جي 6» الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «خاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، وجنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف، ومثبت سرعة، ومصباح إضاءة في الشنطة الخلفية، ومكييف هواء مزوج، وغيرها».

تقدم سيارات «MG 6» الفئة الثالثة بكافة التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «وسائد هوائية جانبية، ومصابيح ليد أمامية مع خاصية التشغيل أتوماتيك، وجنوط رياضية 18 بوصة، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومثبت سرعة ديناميكي، ومقاعد جلد، وامكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات كهربائيًا، ومسند يد خلفي، وغيرها».