أسعار ومواصفات سيارات «إم جي 6» موديل 2021 (صور)

أعلنت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وإم جي”، أسعار سيارات «إم جي 6» موديل 2021 الفئة الأولى «STD» بنحو 274 و990 جنيهًا، وسعرت الفئة «Comfort» بقيمة 289 ألفا و990 جنيهًا.

وقدرت أسعار طرازات “إم جي 6” الفئة الثالثة «Luxury – Black Interior» بـ304 ألفًا و990 جنيهًا، وتقدم الفئة الرابعة «Luxury – Red Interior» بسعر 309 ألفًا و990 جنيهًا فى السوق المحلية.

وينتمى طراز «ام جي 6» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الأستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4694 مم العرض 1848 مم الارتفاع 1465 مم سعة الشنطة الخلفية 424 لترا

إم جي 6 موديل 2021

وتقدم طرازات «إم جي 6» موديل 2021 الفئة الأولى بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية أمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات عند المنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

واحتوت على مجموعة التجهيزات والكماليات ومنها “مصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة، وعجلة القايدة متعددة الوظائف، ومكييف هواء مع مخارج خلفية، ومفتاح ذكي لتشغيل السيارة، ومقاعد “قماش”، وخاصية تعديل مقعد السائق في 6 اتجهات “يدوي”، ونوافذ كهربائية، والنظام الترفيهي مكون من (6 مكبرات صوتية، وراديو – نظام ربط بين الهاتف المحمول والجهاز الصوتي – شاشة وسائط 8 بوصة – مدخل USB)، وغيرها.

ودعمت سيارات «MG 6» الفئة الثانية بالمواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها «وسائد هوائية أمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات عند المنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

واحتوت على التجهيزات والكماليات التالية “مصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومفتاح ذكي لتشغيل السيارة، ومقاعد “قماش”، وخاصية تعديل مقعد السائق في 6 اتجهات “يدوي”، ونوافذ كهربائية، والنظام الترفيهي مكون من (6 مكبرات صوتية، وراديو – نظام ربط بين الهاتف المحمول والجهاز الصوتي – شاشة وسائط 8 بوصة – مدخل USB)، وغيرها”.

وزودت تلك الفئة ببعض الكماليات الإضافية، ومنها “ضبط وغلق المرايات الجانبية كهربائيًا، وجنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف، وومثبت سرعة، ومصباح إضاءة في الشنطة الخلفية، ومكييف هواء مزوج”.

دعمت سيارات «إم جي 6» الفئة الثالثة بالمواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية أمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات عند المنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

واحتوت على حساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة، وعجلة القايدة متعددة الوظائف، ومكييف هواء مع مخارج خلفية، ومفتاح ذكي لتشغيل السيارة، ونوافذ كهربائية، والنظام الترفيهي مكون من (6 مكبرات صوتية، وراديو – نظام ربط بين الهاتف المحمول والجهاز الصوتي – شاشة وسائط 8 بوصات – مدخل USB)، وخاصية ضبط وغلق المرايات الجانبية كهربائيًا، وفتحة سقف، وومثبت سرعة، ومصباح إضاءة في الشنطة الخلفية”.

وزودت بمجموعة من الكماليات الإضافية ومنها “وسائد هوائية جانبية، ومصابيح ليد أمامية مع خاصية تشغيل أتوماتيك، وجنوط رياضية 18 بوصة، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وومثبت سرعة ديناميكي، ومقاعد “جلد”، وتعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات “كهربائي”، ومسند يد خلفي”.