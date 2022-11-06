أسعار ومواصفات سيارات «إم جي 5» بعد زيادة الدولار

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي»، عن زيادة أسعار سيارات إم جي 5 موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 30 إلى 40 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال نوفمبر الحالي.

أسعار إم جي 5

الفئة السعر Classic 420 Comfort 450 Luxury 475 القيمة بالأف جنيه

وتعد تلك الزيادات السعرية على خلفية زيادة أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها “الدولار” الذى تجاوز حاجز 24 جنيهًَا في البنوك المحلية.

مواصفات إم جي 5 موديل 2022

تنتمي «MG5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات MG5 -الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «وسائد هوائية أمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج التوازن الإلكتروني ESP – نظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة – خاصية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك (هالوجين) – ضبط المرايات الخارجية كهربائيا – مكيف هواء – خاصية تعديل المقاعد الأمامية، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

ودعمت سيارات «MG5» -الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ من بينها «نظام توجيه عجلة القيادة تلقائيًّا حسب سرعة القيادة – مصابيح إضاءة نهارية – سخانات بالمرايا الجانبية – حساسات للركن خلفية – كاميرا خلفية».

وتحتوى تلك الفئة على بعض الكماليات الأخرى، ومنها «عجلة قيادة متعددة الوظائف – تكييف يدوي – مفتاح زكي لتشغيل السيارة – عجلة قيادة جلد – نظام Inkalink Media System للربط بين الهاتف والتطبيقات الذكية (Apple CarPlay + Android Auto) متصلة بشاشة عرض 8 بوصة تعمل باللمس، وغيرها».

وتزيد الفئة الثالثة ببعض التجهيزات والكماليات الأضافية عن الفئات السابقة؛ من بينها «فرامل يد إلكترونية، وسائد هوائية جانبية – مصابيح أمامية ليد – كاميرا للركن 360 درجة – خاصية دخول السيارة بدون مفتاح – مقاعد جلد – سخانات فى الكراسي الأمامية – وغيرها».