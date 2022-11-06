أسعار ومواصفات سيارات «إم جي 5» بعد زيادة الدولار

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي»، عن زيادة أسعار سيارات إم جي 5 موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 30 إلى 40 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال نوفمبر الحالي.
أسعار إم جي 5
|الفئة
|السعر
|Classic
|420
|Comfort
|450
|Luxury
|475
وتعد تلك الزيادات السعرية على خلفية زيادة أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها “الدولار” الذى تجاوز حاجز 24 جنيهًَا في البنوك المحلية.
مواصفات إم جي 5 موديل 2022
تنتمي «MG5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.
ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
وزودت طرازات MG5 -الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «وسائد هوائية أمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج التوازن الإلكتروني ESP – نظام مراقبة ضغط الإطارات».
وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة – خاصية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك (هالوجين) – ضبط المرايات الخارجية كهربائيا – مكيف هواء – خاصية تعديل المقاعد الأمامية، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».
ودعمت سيارات «MG5» -الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ من بينها «نظام توجيه عجلة القيادة تلقائيًّا حسب سرعة القيادة – مصابيح إضاءة نهارية – سخانات بالمرايا الجانبية – حساسات للركن خلفية – كاميرا خلفية».
وتحتوى تلك الفئة على بعض الكماليات الأخرى، ومنها «عجلة قيادة متعددة الوظائف – تكييف يدوي – مفتاح زكي لتشغيل السيارة – عجلة قيادة جلد – نظام Inkalink Media System للربط بين الهاتف والتطبيقات الذكية (Apple CarPlay + Android Auto) متصلة بشاشة عرض 8 بوصة تعمل باللمس، وغيرها».
وتزيد الفئة الثالثة ببعض التجهيزات والكماليات الأضافية عن الفئات السابقة؛ من بينها «فرامل يد إلكترونية، وسائد هوائية جانبية – مصابيح أمامية ليد – كاميرا للركن 360 درجة – خاصية دخول السيارة بدون مفتاح – مقاعد جلد – سخانات فى الكراسي الأمامية – وغيرها».