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أسعار ومواصفات سيارات أودي Q2 موديل 2020 (صور)

قدرت الفئة الأولى بنحو 505 آلاف جنيه
المال - خاص 11:30 ص, السبت, 7 مارس 20 11:30 ص, السبت, 7 مارس 20

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استقرت أسعار سيارات أودي Q2 الفئة الأولى «P1» موديل 2020 عند مستوي 505 آلاف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «P2» بقيمة 600 ألف جنيه خلال مارس الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل المحلي للعلامة التجارية في مصر.

وينتمي طراز أودي «Q2» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي توربو، ليولد قوة قدرها 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتي 100 كم / ساعة، في غضون 9.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 4.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4191 مم
العرض1794 مم
الارتفاع1508 مم
سعة الشنطة الخلفية425 لتر
سعر أودي Q2 موديل 2020
أودي Q2

مواصفات سيارات أودي Q2

احتوت سيارات أودي Q2 موديل 2020 على العديد من المواصفات القياسية وسائل الأمن والسلامة منها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS».

كما دعمت السيارة ببرنامج التوازن الالكتروني “ESP”، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD.

مواصفات أودي Q2 موديل 2020
أودي Q2

زودت أودي «Q2» بجنوط رياضية 17 بوصة، وفوانيس ضباب امامية وخلفية مع اضاءة نهارية LED، ومرايات جانبية كهربائية.

وتتضمنت السيارة سبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، وفتحة سقف كهربائية، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وغيرها”.

سيارات أودي Q2 موديل 2020
أودي Q2

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بقلم المال - خاص

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