أسعار ومواصفات سيارات أودي Q2 موديل 2020 (صور)

قدرت الفئة الأولى بنحو 505 آلاف جنيه

استقرت أسعار سيارات أودي Q2 الفئة الأولى «P1» موديل 2020 عند مستوي 505 آلاف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «P2» بقيمة 600 ألف جنيه خلال مارس الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل المحلي للعلامة التجارية في مصر.

وينتمي طراز أودي «Q2» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي توربو، ليولد قوة قدرها 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتي 100 كم / ساعة، في غضون 9.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 4.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4191 مم العرض 1794 مم الارتفاع 1508 مم سعة الشنطة الخلفية 425 لتر

أودي Q2

مواصفات سيارات أودي Q2

احتوت سيارات أودي Q2 موديل 2020 على العديد من المواصفات القياسية وسائل الأمن والسلامة منها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS».

كما دعمت السيارة ببرنامج التوازن الالكتروني “ESP”، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD. أودي Q2

زودت أودي «Q2» بجنوط رياضية 17 بوصة، وفوانيس ضباب امامية وخلفية مع اضاءة نهارية LED، ومرايات جانبية كهربائية.