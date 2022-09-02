أسعار ومواصفات سيارات «أوبل موكا» بعد الزيادات الأخيرة

أخطرت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات أوبل موكا بقيمة تتراوح بين 30 إلى 35 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال سبتمبر الحالى.

ارتفعت أسعار طرازات أسعار أوبل موكا الفئة الأولى «ELEGANCE» إلى 575 ألف جنيه، مقابل 540 ألفًا سابقًا.

وقفزت أسعار سيارات «موكا» الفئة الثانية «GS Line» إلى 610 آلاف جنيه، بدلًا من 580 ألفًا.

وينتمي طراز «موكا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «الكروس أوفر»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي “تيربو”، يخرج قوة 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 9.2 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 5.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات أوبل موكا 2022

زودت سيارات أوبل موكا موديل 2022 – الفئة الأولى – ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة من بينها «عدد 8 وسائد هوائية – فرامل مانعة الانغلاق – برنامج توزيع الفرامل – نظام الاتزان الالكتروني – برنامج مانع الانزلاق – نظام تنبيه السائق – نظام تحذير الخروج عن خطوط المسار – باور ستيرنج الكتروني حساس للسرعة – نظام مراقبة ضغط الإطارات – مواصفات الأمان لمقعد الأطفال – فرامل يد كهربائية».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات ومن أبرزها «نظام مثبت ومحدد السرعة – حساسات ركن خلفية – مصابيح ضباب خلفية – مصابيح خلفية من الليد – إضاءة نهارية من الليد – إضاءة شبورة امامية من الليد – كاميرا خلفية بانوراما- مرايا داخلية ذاتية التعتيم – ضبط المرايات الجانبية كهربائيا – حساسات إضاءة ومطر – زجاج خلفي و جانبي معتم – جنوط رياضية 17 بوصة».

تقدم طرازات «موكا» ببعض الكماليات الأخرى ومن ها «مفتاح زكي لتشغيل المحرك – فتح الأبواب باللمس – تكييف أوتوماتيكي – نظام التعرف على السرعة المحددة و التوصية – نظام التعرف على إشارات المرور – ضبط كرسي السائق و الراكب في 6 اتجاهات – عجلة قيادة من الجلد قابلة للضبط – فتح و غلق المنافذ الجانبية بضغطة واحدة – مسند يد أمامي».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «نظام التعرف على الصوت – بدالات رياضية نقل السرعات – عدد 6 مكبرات صوتية – شاشة 10 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي – شاشة عدادات ذكية 12 بوصة مع خاصية تغيير النمط – عدد 3 مخارج USB – وغيرها».

دعمت سيارات أوبل موكا – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «مقاعد داخلية من القماش و الجلد مطعمة بخطوط حمراء – تصميم داخلي للطابلو محاط بالاحمر – دواسات رياضية من الكروم – شاحن موبايل لاسلكي – الإضاءة بخاصية IntelliLux LED® Matrix – سقف أسود – حليات محيطة للزجاج الخارجي باللون الاحمر – بخطوط حمراء – سقف داخلي و شماسات من اللون الاسود ومزودة باضاءة ليد- جنوط رياضية 18 بوصة – وغيرها».