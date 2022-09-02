أسعار ومواصفات سيارات «أوبل كروس لاند» بعد الزيادات الأخيرة

أرسلت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «أوبل» فى مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات جديدة في أسعار سيارات أوبل كروس لاند بقيمة بلغت 30 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال سبتمبر الحالى.

قفزت أسعار طرازات أوبل كروس لاند الفئة الأولى «Elegance» إلى 480 ألف جنيه، بدلًا من 450 ألف سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات «كروس لاند» الفئة الثانية «H/L» إلى 510 آلاف جنيه، مقابل 480 ألف.

وينتمى طراز «أوبل كروس لاند» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات أوبل كروس لاند 2022

دعمت سيارات أوبل كروس لاند موديل 2022- الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها «الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع الكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

زودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومن أبرزها «مثبت سرعة، النظام الذكى لركن السيارة، وحاسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وحساسات ضوء، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، وسبويلر خلفى، ومكيف هواء “مانيوال”، ومرايات جانبية كهربائية، وجنوط رياضية 16 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 6 مكبرات صوتية- راديو- بلوتوث- مدخل USB، وشاشة وسائط 7 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وغيرها».

تقدم طرازات كروس لاند 2022 – الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجود بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «فتحة سقف بانوراما، وحساسات ضبط أمامية، ومكييف هواء أتوماتيك، وفرش جلد، وخاصية التحكم كهربائيًّا فى المقاعد الأمامية، وشاشة بيانات 3.5 بوصة، واكصدام أمامي وخلفي، وجنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».