أسعار ومواصفات سيارات ألفا روميو جوليا موديل 2020 (صور)

استقرت أسعار سيارات ألفا روميو جوليا موديل 2020 الفئة الأولى «Baseline» عند مستوى 635 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية «Super» بقيمة 695 ألفًا، وحددت الفئة الثالثة «Plus» بسعر 770 ألفًا، وبلغت الفئة الرابعة «Veloce» نحو 809 ألف جنيه خلال ديسمبر الحالى.

وينتمى طراز ألفا روميو جوليا لفئة السيارات السيدان، التي تتوافر داخل السوق المحلية عبر إصدارين من المحركات، “الأول” مكون من أربع اسطوانات، سعة 2000 سي سي تربو، ليعطى قوة 200 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 330 نيوتن / متر، مدعمة بناقل حركة ثمانى السرعات أوتوماتيك.

أما الإصدار الثانى من «جوليا» فيعتمد على محرك رباعى الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، ليخرج قوة 280 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 400 نيوتن متر.

ويبلغ متوسط استهلاك «جوليا» من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4643 مم العرض 2024 مم الارتفاع 1436 مم سعة الشنطة الخلفية 520 لتر

ألفا روميو جوليا 2020

مواصفات ألفا روميو جوليا 2020

زودت طرازات ألفا روميو جوليا موديل 2020 بالعديد من المواصفات القياسية وعوامل الأمان، من بينها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وبرنامج توزيع الكترونى ESP».