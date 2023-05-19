أسعار ومواصفات «سيات ليون» موديل 2023 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «كيان إيجيبت» الوكيل المحلى لـ«سكودا، وسيات»، عن زيادة أسعار طرازات سيات ليون موديل 2023 بقيمة بلغت 75 ألف جنيه خلال مايو الحالى.

أسعار سيات ليون 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد FR مليون و200 ألف جنيه مليون و275 ألف جنيه

تزود طرازات «سيات ليون» بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 1400 سي سي مدعم بشاحن توربيني، بقوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت «

» ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «6 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانزلاق ABS – توزيع اليكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – فرامل يدوية كهربائية – عجلة قيادة كهربائية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX – مساعد ركن – مثبت سرعة – أنظمة مراقبة الإطارات – أنظمة المساعدة على التلال HA – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إضاءة داخلية – تكييف ثلاثي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – مقعد السائق كهربائي مدعم بخاصية الذاكرة – طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية – تحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة – عجلة قيادة متعددة الوظائف – قفل مركزي – مرآه داخلية بخاصية التعتيم الذاتى – فتحة سقف بانوراما».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «9 مكبرات صوتية – بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاشة وسائط 10 بوصة – خاصية الاتصال عبر التطبيقات الذكية للهواتف المحمولة “أندرويد أوتو، وأبل كار بلاي” – شاحن محمول لاسلكي – مدخل Type-C».

ودعمت طرازات «ليون» بمجموعة من التجهيزات فى الشكل الخارجي، ومنها «مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – حساسات مصابيح أمامية – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائية – مرايا ضم كهربائية – زجاج معتم – جنوط رياضية 18 بوصة».