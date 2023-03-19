أسعار ومواصفات «سيات تاراكو» موديل 2023

أعلنت شركة «

أسعار سيات تاراكو 2023

الفئة السعر Experience مليون و500 ألف جنيه

مواصفات سيات تاراكو 2023

» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «سيات» في مصر، عن أسعار سيات تاراكو موديل 2023 والتى يتم تقديمها عبر فئة واحدة فى السوق المحلية.

وتزود سيات

بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 1.4 لتر تيربو، ينتج 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «

»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.3 لتر، كل قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات «تاراكو» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعدة الفرامل BA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، ونظام مساعدة الركن مع وجود حساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات فى المقصورة الداخلية، من أبرزها «زر تشغيل / إيقاف المحرك – خاضية دخول السيارة بدون مفتاح – مرأة داخلية ذاتية التعتيم، مكييف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية – إمكانية التحكم فى المقاعد الأمامية مع تزيودها بخاصية التدفئة، إمكانية مع امكانية طي المقاعد الخلفية، ومسند ذراع أمامي وخلفي».

وبرنامج ترفيهي مكون من (بلوتوث، وخاصية ربط الهاتف بالمحمول مع التطبيقات الذكية، نظام صوتي BEATS مكون من 9 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 9.2 بوصة، وشاحن هاتف محمول لاسلكي».

وزودت «تاراكو» ببعض التجهيزات فى الشكل الخارجي ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية led – إضاءة نهارية LED- حساسات مصابيح أمامية – حساسات ضوء ومطر – زجاج عازل للحرارة – مرايات جانبية كهربائية – شبكة أمامية رياضية – تطعيمات داخلية من الالومنيوم – مخارج مزدوجة للعادم – إمكانية التحكم فى الشنطة الخلفية الكترونيًا – فتحة سقف بانوراما، جنوط 20 بوصة للفئات الأعلى، وغيرها».