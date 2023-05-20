أسعار ومواصفات «سيات إبيزا 2023» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلى لـ«سكودا، وسيات»، عن زيادة أسعار طرازات سيات إبيزا موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 50 إلى 65 ألف جنيه لبعض الفئات خلال مايو الحالى.

أسعار سيات إبيزا 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Reference 800 850 FR 910 975 القيمة بالألف جنيه

وتزود «سيات إبيزا» بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي “تيربو” ينتج قوة 115 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت «

» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية – فرامل مانع للانزلاق ABS- توزيع اليكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – عجلة قيادة كهربائية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

وزودت السيارة ببعض التجهيزات الأخرى، ومنها «مساعد ركن – مساعد الفرامل الفجائية BA – مثبت ومحدد سرعة – أنظمة مراقبة الاطارات – أنظمة المساعدة على التلال HA – حساسات ركن خلفية – نظام تنبيه السائق».

وتقدم «إبيزا» ببعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومنها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إضاءة داخلية متعددة الألوان – تكييف ثنائي المناطق – ناقل الحركة من الجلد – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية / عادية – قفل مركزي – زجاج كهربائي – مرآه داخلية بخاصية التعتيم – عجلة قيادة متعددة المهام – فتحة سقف بانوراما».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «6 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 8.25 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية للهواتف المحمولة “أندرويد أوتو وآبل كار بلاي” – بلوتوث – مدخل USB».

ودعمت طرازات «إبيزا» بمجموعة من التجهيزات والكماليات فى الشكل الخارجي، ومنها «مصابيح أمامية – مصابيح خلفية LED – أضواء نهارية LED – حساسات مصابيح أمامية – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائي – مرايات ضم كهربائية – زجاج معتم – جنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».