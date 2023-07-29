أسعار ومواصفات «سيات أرونا» موديل 2023

تقدم طرازات سيات أرونا موديل 2023 عبر فئة واحدة بسعر مليون جنيه في السوق المحلية، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «كيان إيجيبت» الوكيل المحلي لـ«سيات» في مصر.

أسعار سيات أرونا 2023

الفئة السعر Xperience مليون جنيه

وتنتمى «سيات أرونا» إلى فئة السيارات الرياضية «الكروس أوفر المدمجة»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي “تيربو”، يخرج قوة 115 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»، تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية تصل إلى 10 ثواني.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

زودت سيارات «سيات أرونا» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان؛ ومنها «6 وسائد هوائية – فرامل مانع للانغلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – عجلة القيادة كهربائية – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات الأخرى، ومنها « مساعد ركن – مساعد الفرامل الفجائية BA – مثبت ومحدد سرعة – أنظمة مراقبة الإطارات – انظمة المساعدة على التلال HA – حساسات ركن خلفية – نظام تنبيه السائق».

وتقدم «أرونا» بمجموعة من التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومنها « زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – تكييف هواء ثلاثي المناطق – إضاءة داخلية متعددة الألوان – إمكانية طي المقاعد الخلفية – لوحة عدادات رقمية – قفل مركزي – مرآة ذاتية التعتيم – عجلة قيادة متعددة المهام».

وزودت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات فى الشكل الخارجي، ومنها «مصابيح أمامية led – إضاءة نهارية led – حساسات مصابيح أمامية – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائية – زجاج معتم – مصابيح ضباب متحركة – جنوط ريلضية 18 بوصة».

وتحتوى «أرونا» على نظام ترفيهي مكون « 6 مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل USB – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاشة وسائط 8.25 بوصة – إمكانية ربط أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاي – وغيرها».