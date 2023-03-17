أسعار ومواصفات «سيات أتيكا» موديل 2023

أعلنت شركة «كيان إيجيبت» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «سكودا، و
أسعار سيات أتيكا 2023
|الفئة
|السعر
|Style
|مليون و100 ألف جنيه
|Style Plus
|مليون 200 ألف جنيه
مواصفات سيات أتيكا 2023
تزود طرازات سيات
وتقدم السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «4 وسائد هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – فرامل يدوية كهربائية EPB – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX – مساعد للركن – مساعد الفرامل الفجائية BA – مثبت ومحدد سرعة – أنظمة مراقبة ضغط الإطارات – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».
ودعمت طرازات سيات أتيكا بمجموعة من التجهيزات والكماليات فى المقصورة الداخلية، ومنها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إمكانية فتح وغلق باب الشنطة الخلفية كهربائيًا – إضاءة داخلية – تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي».
وزودت السيارة ببعض التجهيزات فى الشكل الخارجي، ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية led – مرايات جانبية كهربائية – زجاج معتم – عجلة القيادة متعددة الوظائف – فتحة سقف بانوراما – دعم القطنية – وجنوط 17 بوصة».
وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من «9 مكبرات صوتية – بلوتوث – التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة – شاشة وسائط 8.25 بوصة – شاحن محمول لاسلكي – إمكانية إتصال الشاشة عبر التطبيقات الذكية لأجهزة الهواتف المحمولة “أندرويد أوتو و آبل كار بلاي».