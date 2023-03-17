أسعار ومواصفات «سيات أتيكا» موديل 2023

أعلنت شركة «كيان إيجيبت» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «سكودا، و

أسعار سيات أتيكا 2023

الفئة السعر Style مليون و100 ألف جنيه Style Plus مليون 200 ألف جنيه

مواصفات سيات أتيكا 2023

»، عن أسعار طرازات سيات أتيكا موديل 2023 والتى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية.

تزود طرازات سيات

بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي “تيربو” ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.

وتقدم السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «4 وسائد هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – فرامل يدوية كهربائية EPB – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX – مساعد للركن – مساعد الفرامل الفجائية BA – مثبت ومحدد سرعة – أنظمة مراقبة ضغط الإطارات – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».

ودعمت طرازات سيات أتيكا بمجموعة من التجهيزات والكماليات فى المقصورة الداخلية، ومنها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إمكانية فتح وغلق باب الشنطة الخلفية كهربائيًا – إضاءة داخلية – تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي».

وزودت السيارة ببعض التجهيزات فى الشكل الخارجي، ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية led – مرايات جانبية كهربائية – زجاج معتم – عجلة القيادة متعددة الوظائف – فتحة سقف بانوراما – دعم القطنية – وجنوط 17 بوصة».

وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من «9 مكبرات صوتية – بلوتوث – التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة – شاشة وسائط 8.25 بوصة – شاحن محمول لاسلكي – إمكانية إتصال الشاشة عبر التطبيقات الذكية لأجهزة الهواتف المحمولة “أندرويد أوتو و آبل كار بلاي».