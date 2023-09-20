أسعار ومواصفات «سيات أتيكا» موديل 2023

تعرض طرازات سيات أتيكا موديل 2023 عبر فئتين بأسعار تبدأ من مليون و450 ألف جنيه في السوق المحلية، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «كيان إيجيبت» في مصر.

أسعار سيات أتيكا 2023

الفئة السعر Style مليون و450 ألف جنيه Style Plus مليون و675 ألف جنيه

تقدم طرازات سيات أتيكا بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي “تيربو” ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.

وزودت السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «4 وسائد هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – فرامل يدوية كهربائية EPB – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX – مساعد للركن – مساعد الفرامل الفجائية BA – مثبت ومحدد سرعة – أنظمة مراقبة ضغط الإطارات – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».

ودعمت طرازات سيات أتيكا بمجموعة من التجهيزات والكماليات فى المقصورة الداخلية، ومنها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إمكانية فتح وغلق باب الشنطة الخلفية كهربائيًا – إضاءة داخلية – تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات فى الشكل الخارجي، ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية led – مرايات جانبية كهربائية – زجاج معتم – عجلة القيادة متعددة الوظائف – فتحة سقف بانوراما – دعم القطنية – وجنوط 17 بوصة».

وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من «9 مكبرات صوتية – بلوتوث – التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة – شاشة وسائط 8.25 بوصة – شاحن محمول لاسلكي – إمكانية اتصال الشاشة عبر التطبيقات الذكية لأجهزة الهواتف المحمولة “أندرويد أوتو و آبل كار بلاي».