أسعار ومواصفات «سوزوكي فيتارا» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات سوزوكي فيتارا بقيمة بلغت 45 ألف جنيه لبعض الفئات خلال نوفمبر الحالى.

أسعار سوزوكي فيتارا

الفئة السعر القديم السعر الجديد A/T 1 Tone 544.9 589.9 A/T GLX 2 Tone 554.9 599.9 القيمة بالأف جنيه

مواصفات سوزوكي فيتارا

ينتمي طراز «فيتارا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.5 ثانية.

دعمت «فيتارا» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «الوسائد الهوائية، وأنظمة الفرامل المانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – الثبات الإلكتروني ESP – أنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HSA – مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات ومنها «مثبت سرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية- زر تشغيل/ إيقاف المحرك- خاصية الدخول الذكي بدون مفتاح- جنوط رياضية 17 بوصة».

زودت «فيتارا» ببعض الكماليات الأخرى «فتحة سقف بانوراما، ومكييف هواء أوتوماتيك – مصابيح أمامية LED – مرايات جانبية كهربائية».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “6 كبرات صوتية، وشاشة وسائط 7 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية، وغيرها».