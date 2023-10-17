أسعار ومواصفات «سوزوكي فرونكس» موديل 2023

تقدم طرازات سوزوكي فرونكس موديل 2023 عبر 3 فئات في السوق المحلية بأسعار تبدأ من مليون و150 ألف جنيه إلى مليون و300 ألف جنيه، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلي لـ«سوزوكي» في مصر.

أسعار سوزوكي فرونكس 2023

الفئة السعر GL مليون و150 ألفًا GLX مليون و250 ألفًا GLX (متعدد الألوان) مليون و300 ألف

تنتمي «سوزوكي فرونكس» إلى فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجمة، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 105 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر.

وتقدم السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من أبرزها «6 وسائد وستائر هوائية أمامية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ومساعدة فرامل BA، ومثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، مثبت مقاعد الأطفال ISOFIX».

وزودت «فرونكس» ببعض التجهيزات في المقصورة الداخلية ومن أبرزها « زر تشغيل السيارة دون مفتاح- فتح وغلق السيارة بدون مفتاح- تكييف هواء ثنائي المناطق مزودة بمخارج للمقاعد الخلفية- طي المقاعد الخلفية- لوحة عدادات رقمية- مسند يد خلفي- قفل مركزي، وغيرها».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات في الشكل الخارجي، ومنها «مصابيح أمامية led- مصابيح خلفية led- أضواء نهارية LED- حساسات مصابيح أمامية- مرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية- مرايا ضم كهربائية- جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «4 مكبرات صوتية- بلوتوث- مدخل USB- التحكم في الراديو من عجلة القيادة- شاشة وسائط 9 بوصة- شاحن محمول لا سلكي».