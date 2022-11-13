أسعار ومواصفات «سوزوكي سياز 2022» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي»، عن زيادة أسعار سيارات سوزوكي سياز موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 25 إلى 35 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال نوفمبر الحالى.

أسعار سوزوكي سياز

الفئة السعر GL 384.9 GLX 424.9 القيمة بالأف جنيه

مواصفات سوزوكي سياز

وينتمي طراز «سياز» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 104 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

زودت سيارات سوزوكي سياز -الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسائد هوائية – نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – أنظمة مساعدة للفرامل – حساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية – أنظمة إنذار ضد السرقات – أماكن مقاعد للأطفال ISOFIX».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة LED مع إمكانية التحكم في ضبط مستوي الإضاءة – زجاج كهربائي معتم – مرايات جانبية كهربائية – مقابض الأبواب من الكروم – جنوط 16 بوصة».

وتقدم طرازات «سياز 2022» ببعض الكماليات الأخرى ومنها «عجلة قيادة متعددة الوظائف إضافة إلى مكسوة من الجلد – مكييف هواء أتوماتيك – زر تشغيل المحرك – مرآة ذاتية التعتيم – مقاعد من الجلد – زجاج كهربائي».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «شاشة وسائط 7 بوصة مدعمة بالاتصال بالهواتف المحمولة عبر أنظمة التطبيقات الذكية أندوريد أوتو وآبل كار بلاي – مدخل AUX – مدخل USB – راديو يتم التحكم من خلال عجلة القيادة – بلوتوث MP3، وغيرها».