أسعار ومواصفات «سوزوكي سياز» موديل 2022

أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات سوزوكي سياز موديل 2022 الفئة الأولى «GL» بقيمة بلغت 321.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GLX» بنحو 351.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال يوليو الحالى.

ينتمي طراز «سياز» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100كم، في غضون 12 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4490 مم العرض 1730 مم الارتفاع 1485 مم سعة الشنطة الخلفية 495 لترًا

مواصفات سوزوكي سياز 2022

دعمت سيارات سوزوكي سياز -الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسائد هوائية – نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD- أنظمة مساعدة للفرامل – حساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية – أنظمة إنذار ضد السرقات – أماكن مقاعد للأطفال ISOFIX».

تقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة LED مع إمكانية التحكم في ضبط مستوي الإضاءة – زجاج كهربائي معتم – مرايات جانبية كهربائية – مقابض الأبواب من الكروم – جنوط 16 بوصة».

زودت طرازات سوزوكى سياز ببعض الكماليات الأخرى ومنها «عجلة قيادة متعددة الوظائف إضافة إلى مكسوة من الجلد – مكيف هواء أتوماتيك – زر تشغيل المحرك – مرآة ذاتية التعتيم – مقاعد من الجلد – زجاج كهربائي».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «شاشة وسائط 7 بوصة مدعمة بالاتصال بالهواتف المحمولة عبر أنظمة التطبيقات الذكية أندوريد أوتو وآبل كار بلاي – مدخل AUX – مدخل USB – راديو يتم التحكم من خلال عجلة القيادة – بلوتوث MP3، وغيرها».