أسعار ومواصفات «سوزوكي سويفت 2022» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، زيادة أسعار سيارات سوزوكي سويفت موديل 2022 بقيمة بلغت 30 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال نوفمبر الحالى.

أسعار سوزوكي سويفت

الفئة السعر A/T 349.9 A/T Screen 359.9 GLX Two Ton 369.9 GLX Two Ton Screen 379.9 القيمة بالألف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 3840 مم العرض 1735 مم الارتفاع 1495 مم سعة الشنطة الخلفية 265 لترًا

مواصفات سوزوكي سويفت

وينتمى طراز «سويفت» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، بقوة 84 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي سرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات سوزوكي سويفت ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية- فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- نظام الثبات الإلكتروني ESP- أنظمة مساعدة للفرامل BA- مانع إدارة المحرك ايموبليزر».

ودعمت «سويفت» بمجموعة من التجهيزات، ومنها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك- حساسات ركن خلفية- مصابيح ضباب أمامية – مكييف هواء أوتوماتيك – جنوط رياضية 15 بوصة».

وتقدم السيارة ببعض الكماليات الأخرى، من أبرزها «عجلة القيادة متعددة المهام- مرايات جانبية كهربائية- زجاج كهربائي- فرش قماش- باور سترينج،».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «4 مكبرات صوتية- راديو- مدخل USB- بلوتوث- شاشة وسائط متعددة الوظائف، وغيرها».