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أسعار ومواصفات «سوزوكي سويفت 2022» بعد الزيادات الأخيرة

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تقدم بأسعار تبدأ من 349.9 ألف جنيه

أسعار ومواصفات «سوزوكي سويفت 2022» بعد الزيادات الأخيرة
المال - خاص

المال - خاص

7:03 م, الأثنين, 14 نوفمبر 22

أعلنت شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، زيادة أسعار سيارات سوزوكي سويفت موديل 2022 بقيمة بلغت 30 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال نوفمبر الحالى.

أسعار سوزوكي سويفت

الفئةالسعر
A/T349.9
A/T Screen359.9
GLX Two Ton369.9
GLX Two Ton Screen379.9
القيمة بالألف جنيه
سعر سوزوكي سويفت 2022

الأبعاد الخارجية

الطول3840 مم
العرض1735 مم
الارتفاع1495 مم
سعة الشنطة الخلفية265 لترًا
سعر سوزوكي سويفت 2022

مواصفات سوزوكي سويفت

وينتمى طراز «سويفت» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، بقوة 84 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي سرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات سوزوكي سويفت ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية- فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- نظام الثبات الإلكتروني ESP- أنظمة مساعدة للفرامل BA- مانع إدارة المحرك ايموبليزر».

سوزوكي سويفت 2022

ودعمت «سويفت» بمجموعة من التجهيزات، ومنها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك- حساسات ركن خلفية- مصابيح ضباب أمامية – مكييف هواء أوتوماتيك – جنوط رياضية 15 بوصة».

وتقدم السيارة ببعض الكماليات الأخرى، من أبرزها «عجلة القيادة متعددة المهام- مرايات جانبية كهربائية- زجاج كهربائي- فرش قماش- باور سترينج،».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «4 مكبرات صوتية- راديو- مدخل USB- بلوتوث- شاشة وسائط متعددة الوظائف، وغيرها».

سعر سوزوكي سويفت
المال - خاص

المال - خاص

7:03 م, الأثنين, 14 نوفمبر 22