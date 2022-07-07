أسعار ومواصفات «سوزوكي سويفت» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات سوزوكي سويفت موديل 2022 الفئة الأولى «GLX» بقيمة بلغت 284.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «TWO TON Screen» بنحو 294.9 ألف جنيه، والفئة الثالثة «GLX Monitor» بـ304.9 ألف، والفئة الرابعة «TWO TON» بـ314.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

يذكر أن شركة «مودرن موتورز»، كانت أقرت زيادات في أسعار سيارات سوزوكي سويفت بقيمة بلغت 7500 جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الماضى.

وينتمى طراز «سويفت» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، يخرج قوة 84 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي سرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات سوزوكي سويفت 2022

ودعمت طرازات «سوزوكي سويفت» – الفئة الأولى – ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، ومانع إدارة المحرك ايموبليزر».

وزودت بمجموعة من التجهيزات ومنها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومكييف هواء أوتوماتيك، وجنوط رياضية 15 بوصة».

وتقدم السيارة ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «عجلة القيادة متعددة المهام، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي، وفرش قماش، وباور سترينج، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، وراديو، ومدخل “USB” وبلوتوث، وغيرها».

وتحتوى سيارات «سوزوكي سويفت» – الفئة الثانية – على نفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «نظام الثبات الإلكتروني ESP، وشاشة وسائط متعددة الوظائف، وغيرها».