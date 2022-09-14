أسعار ومواصفات «سوزوكي سويفت» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات «سوزوكي سويفت» موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر قديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

وقدرت أسعار طرازات سوزوكي سويفت الفئة الأولى «A/T» بقيمة بلغت 319.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T Screen» بنحو 329.9 ألف جنيه، والفئة الثالثة «GLX Two Ton» بـ339.9 ألفًا، والفئة الرابعة «GLX Two Ton Screen» بنحو 349.9 ألف جنيه خلال سبتمبر الحالي.

وينتمى طراز «سويفت» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 84 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي سرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 3840 مم العرض 1735 مم الارتفاع 1495 مم سعة الشنطة الخلفية 265 لتر

مواصفات سوزوكي سويفت 2022

دعمت سيارات سوزوكي سويفت ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- نظام الثبات الإلكتروني ESP – أنظمة مساعدة للفرامل BA – مانع إدارة المحرك ايموبليزر».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات، ومنها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك – حساسات ركن خلفية – مصابيح ضباب أمامية – مكييف هواء أوتوماتيك – جنوط رياضية 15 بوصة».

وزوت طرازات سوزوكي سويفت ببعض الكماليات الأخرى، من أبرزها «عجلة القيادة متعددة المهام – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي – فرش قماش – باور سترينج،».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «4 مكبرات صوتية – راديو – مدخل USB – بلوتوث – شاشة وسائط متعددة الوظائف، وغيرها».