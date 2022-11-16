أسعار ومواصفات «سوزوكي ديزاير 2022» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي»، عن زيادة أسعار سيارات سوزوكي ديزاير موديل 2022 بقيمة بلغت 25 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال نوفمبر الحالى.

أسعار سوزوكي ديزاير

الفئة السعر GL 284.9 GLX 324.9 GLX with Screen 344.9 القيمة بالأف جنيه

مواصفات سوزوكي ديزاير

ينتمي طراز «ديزاير» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي بقوة 85 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 113 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكى»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات سوزوكى ديزاير ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – حساسات ركن خلفية – ونظام إيموبليزر ضد السرقة».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، من أبرزها «زر تشغيل / إيقاف المحرك – مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية – إمكانية التحكم في وضع عجلة القيادة – خاصية الدخول داخل السيارة دون مفتاح – التحكم في ارتفاع مستوى مقعد السائق – مكييف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية – سبويلر خلفي – جنوط رياضية 15 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «راديو – مدخل USB – مكبرات صوتية، وغيرها».