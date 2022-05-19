أسعار ومواصفات «سوزوكي ديزاير» موديل 2022

أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» فى مصر، عن أسعار سيارات سوزوكي ديزاير موديل 2022 الفئة الأولى «GL» بقيمة بلغت 214.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GLX» بنحو 244.9 ألف جنيه، والفئة الثالثة «GLX with Screen» بـ254.9 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال مايو الحالى.

يذكر أن شركة «مودرن موتورز»، كانت أقرت زيادات في أسعار طرازات سوزوكي ديزاير بقيمة بلغت 30 ألف جنيه لبعض الفئات خلال الشهر الماضى.

ينتمي طراز «ديزاير» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، يخرج قوة قدرها 85 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/سعة، في مدة زمنية 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 3995 مم العرض 1735 مم الارتفاع 1515 مم سعة الشنطة الخلفية 211 لتر

مواصفات سوزوكي ديزاير 2022

دعمت طرازات سوزوكى ديزاير ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من أبرزها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABSوتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة».

تقدم بمجموعة من التجهيزات «زر تشغيل / إيقاف المحرك – مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية – إمكانية التحكم في وضع عجلة القيادة – خاصية الدخول داخل السيارة دون مفتاح – التحكم في ارتفاع مستوى مقعد السائق – مكييف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية – سبويلر خلفي – جنوط رياضية 15 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «راديو – مدخل USB – مكبرات صوتية، وغيرها».