أسعار ومواصفات «سوزوكي ديزاير» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» فى مصر، عن أحدث أسعار سيارات سوزوكي ديزاير موديل 2022 الفئة الأولى «GL» بقيمة بلغت 229.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GLX» بنحو 263.9 ألف جنيه، والفئة الثالثة «GLX with Screen» بـ279.9 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال مايو الحالى.

يذكر أن شركة «مودرن موتورز» كانت أقرت زيادات في أسعار طرازات سوزوكي ديزاير بقيمة تتراوح بين 9 إلى 15 ألف جنيه لبعض الفئات خلال الشهر الماضى.

ينتمي طراز «ديزاير» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، يخرج قوة قدرها 85 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/سعة، في مدة زمنية 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات سوزوكي ديزاير 2022

تقدم طرازات سوزوكى ديزاير ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة».

زودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات، من أبرزها «زر تشغيل / إيقاف المحرك – مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية – إمكانية التحكم في وضع عجلة القيادة – خاصية الدخول داخل السيارة دون مفتاح – التحكم في ارتفاع مستوى مقعد السائق – مكييف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية – سبويلر خلفي – جنوط رياضية 15 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «راديو – مدخل USB – مكبرات صوتية، وغيرها».