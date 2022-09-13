أسعار ومواصفات «سوزوكي ديزاير» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» فى مصر، عن أحدث أسعار سيارات سوزوكي ديزاير موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر 3 فئات داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات سوزوكي ديزاير الفئة الأولى «GL» بقيمة بلغت 259.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GLX» بنحو 299.9 ألف جنيه، والفئة الثالثة «GLX with Screen» بـ319.9 ألف جنيه خلال سبتمبر الحالى.

ينتمي طراز «ديزاير» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 85 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/سعة، في مدة زمنية 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات سوزوكي ديزاير 2022

دعمت طرازات سوزوكى ديزاير ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، من أبرزها «زر تشغيل / إيقاف المحرك – مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية – إمكانية التحكم في وضع عجلة القيادة – خاصية الدخول داخل السيارة دون مفتاح – التحكم في ارتفاع مستوى مقعد السائق – مكييف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية – سبويلر خلفي – جنوط رياضية 15 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «راديو – مدخل USB – مكبرات صوتية، وغيرها».