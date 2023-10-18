أسعار ومواصفات «سوزوكي جراند فيتارا» موديل 2023

تتراوح أسعار سيارات سوزوكي جراند فيتارا موديل 2023 بين مليون و500 ألف إلى مليون و550 ألف جنيه في السوق المحلية، وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلى لـ«سوزوكي» في مصر.

أسعار سوزوكي جراند فيتارا 2023

الفئة السعر الأولى مليون و500 ألف الثانية مليون و550 ألف

وتنتمي «جراند فيتارا» إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 103 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وتقدم السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من أبرزها «وسائد وستائر هوائية أمامية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ومساعدة فرامل BA، ومثبت سرعة، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، مثبت مقاعد الأطفال ISOFIX».

ودعمت «جراند فيارا» ببعض التجهيزات في الشكل الخارجي، ومنها «مصابيح أمامية led – مصابيح خلفية led – أضواء نهارية LED – حساسات مصابيح أمامية – مرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية – مرايا ضم كهربائيا – جنوط رياضية 17 بوصة».

وتحتوى على نظام ترفيهيؤ مكون من «4 مكبرات صوتية – مدخل USB – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاحن محمول لاسلكي – شاشة وسائط 9 بوصة – إمكانية الاتصال عبر الهواتف المحمولة من خلال التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي – وغيرها».