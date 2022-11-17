أسعار ومواصفات «سوزوكي إسبريسو» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» فى مصر، عن زيادة أسعار سيارات سوزوكي إسبريسو موديل 2022 بقيمة بلغت 20 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال نوفمبر الحالى.

أسعار سوزوكي إسبريسو

الفئة السعر القديم السعر الجديد M/T 209.9 229.9 القيمة بالأف جنيه

مواصفات سوزوكي إسبريسو 2022

ينتمي طراز «إسبريسو» لفئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم، مزودة بمحرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي بقوة 67 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكى»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

دعمت طرازات سوزوكي إسبريسو ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامى – فرامل مانعة للانغلاق ABS».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات من بينها «مانع إدارة المحرك – حساسات ركن خلفية – مصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين -قفل أمان للأبواب الخلفية – مرايات جانبية يدوية الضبط – جنوط 14 بوصة».

وتقدم «إسبريسو» ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «مكيف هواء يدوي – زجاج كهرباء أمامي – إمكانية طى المقاعد الخلفية – باور سترينج – سنتر لوك».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «2 مكبر صوت – مخرج كهرباء 12 فولت – لوحة عدادات رقمية، وغيرها».