أسعار ومواصفات «سوزوكي أرتيجا» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات سوزوكي أرتيجا بقيمة 40 ألف جنيه خلال نوفمبر الحالي.

أسعار سوزوكي أرتيجا

الفئة السعر القديم السعر الجديد GLX 429.9 469.9 القيمة بالألف جنيه

مواصفات سوزوكي أرتيجا

تنتمي «أرتيجا» لفئة السيارات العائلية متعددة الأغراض «MPV» – ذات 7 مقاعد- مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 103 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 13.5 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 10.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم طرازات سوزوكي أرتيجا ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل المانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD- نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية – إضاءة نهارية LED- مرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًّا – زجاج خلفي معتم – شبكة أمامية ومقابض أبواب من الكروم، وجنوط رياضية 15 بوصة».

دعمت طرازات «أرتيجا» ببعض الكماليات الأخرى، من أبرزها «خاصية الدخول وإدارة المحرك بدون مفتاح – غلق مركزي للأبواب – مرايات جانبية كهربائية – مسند يد أمامية وخلفية – امكانية طي المقاعد الخلفية – زجاج كهربائي – مكيف هواء أوتوماتيكي».

تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «4 مكبرات صوتية – راديو – مدخل USB /AUX – بلوتوث – عجلة القيادة متعددة الوظائف يمكن من خلالها التحكم في الراديو – ريموت كنترول – شاشة وسائط 7 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول آندرويد أوتو، وغيرها».