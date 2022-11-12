أسعار ومواصفات «سوبارو إمبريزا» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «أبو غالى موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «سوبارو» فى مصر، عن زيادة أسعار سيارات سوبارو إمبريزا موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر فئة واحدة في السوق المحلية.

أسعار سوبارو إمبريزا

الفئة السعر القديم السعر الجديد F/O 370 499 القيمة بالأف جنيه

مواصفات سوبارو إمبريزا

وينتمي طراز «إمبريزا» لفئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوبارو»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات سوبارو امبريزا موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية – نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS – توزيع اليكترونى للفرامل EBD – فرامل كهربائية».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، من بينها «مصابيح ضباب أمامية خلفية LED – خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا – نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك – مكيف هواء أوتو ماتيك – خاصية التحكم في مستوى مقعد السائق – عجلة القيادة متعددة المهام – جنوط رياضية 16 بوصة».

وتقدم «إمبريزا» بنظام ترفيهي مكون من “مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 6.5 بوصة مدعمة بالربط بأجهزة هواتف المحمول عبر أنظمة التشغيل الذكية آبل كار بلاي وأندرويد أوتو – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها”.