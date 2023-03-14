أسعار ومواصفات «سكودا كودياك» موديل 2023

أعلنت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «سكودا» فى مصر، عن طرح سيارات سكودا

أسعار سكودا كودياك 2023

الفئة السعر القديم (موديل 2022) السعر الجديد (موديل 2023) Dynamic مليون و450 ألف غير متاحة Ambition مليون و550 ألف مليون و775 ألف Style مليون و650 ألف مليون و850 ألف Sport line مليون و700 ألف جنيه مليون و900 ألف L&K Special Edition مليون و775 ألف غير متاحة

مواصفات سكودا كودياك 2023

موديل 2023 بزيادات سعرية تتراوح بين 200 إلى 225 ألف جنيه لبعض الفئات.

تزود «كودياك» بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1400 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سكودا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات «كودياك» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 6 وسائد هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج التحكم في الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – فرامل يدوية كهربائية EPB – عجلة قيادة كهربائية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX – حساسات ركن خلفية

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والمواصفات الداخلية «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيا – تكييف هواء ثلاثي المناطق مزود بمخارج للمقاعد الخلفية – مقعد السائق كهربائيا مع خاصية الذاكرة – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية – مرآه داخليه بخاصيه التعتيم الذاتى – عجلة قيادة متعددة الوظائف».

كما تحتوى «كودياك» على نظام ترفيهي مكون من «بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاشة وسائط 8 بوصة – إمكانية ربط الهواتف المحمولة على أنظمة التطبيقات الذكية “أندوريد أوتو و أبل كار بلاي” مدخل AUX – مدخل USB».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات الخارجية، ومنها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – أضواء نهارية LED – حساسات مصابيح أمامية – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائية – زجاج معتم – جنوط رياضية 19 بوصة للفئات الأعلى، وغيرها».