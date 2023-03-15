أسعار ومواصفات «سكودا سوبيرب» موديل 2023

أعلنت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «سكودا، وسيات»، طرح سيارات سكودا سوبيرب موديل 2023 والتى يتم تقديمها عبر فئة واحدة داخل السوق المحلية.

أسعار سكودا سوبيرب 2023

الفئة السعر Ambition مليون و550 ألف جنيه

مواصفات سكودا سوبيرب 2023

وتزود «

» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي “تيربو” ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «سكودا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.2 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت «سوبيرب» بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها «4 وسائد هوائية- فرامل مانع للانزلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- برنامج التحكم في الثبات الإلكتروني ESP- نظام مراقبة الجر TCS- فرامل يدوية كهربائية EPB- حساسات ركن خلفية- نظام إيموبليزر ضد السرقة- أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

وتقدم السيارة بالعديد من المواصفات والتجهيزات في المقصورة الداخلية، ومنها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح- فتح وغلق السيارة دون مفتاح- فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًّا- إضاءة داخلية- تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية إمكانية طي المقاعد الخلفية- مسند يد خلفي- لوحة عدادات ديجيتال- تحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة- مرآة داخلية بخاصية التعتيم- وغيرها».

وتحتوى «سوبيرب» على نظام ترفيهي مكون من «مدخل AUX- مدخل USB- بلوتوث- التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة- شاشة وسائط 8 بوصة مدعومة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية للهواتف المحمولة “أندرويد أوتو وأبل كار بلاي” وغيرها».

وزودت طرازات سوبيرب بمجموعة من التجهيزات والكماليات الخارجية، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية- مصابيح خلفية led- أضواء نهارية LED- حساسات للمصابيح الأمامية- حساسات مطر للمساحات الأمامية- مرايات جانبية كهربائية- زجاج معتم- وجنوط رياضية 18 بوصة للفئات الأعلى- وغيرها».